​В Югре за неделю в 1,5 раза выросли долги по зарплате

По данным на 18 апреля просроченная задолженность по зарплате в Югре составляет 14,3 миллиона рублей. Деньги не выплачивают 224 работникам на восьми предприятиях.

За неделю задолженность выросла более чем в 1,5 раза — с 8,8 миллиона рублей. При этом на одном предприятии в Нижневартовске работникам выдали получку. Деньги выплатило ООО «ПСК» — 1,4 миллиона рублей.

Стоит отметить, что долг по зарплатам в Югре за месяц значительно снизился — в середине марта задолженность превышала 25 миллионов рублей.