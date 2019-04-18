​В Югре подрядчика крупной нефтяной компании обвиняют в незаконном получении 137 миллионов рублей

В Югре 56-летнего предпринимателя, работающего с крупной нефтяной компанией, обвиняют в незаконном предпринимательстве. Стражи порядка полагают, что он незаконно заработал 137 миллионов рублей.

«В нарушение Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», в период времени с января 2016 года по сентябрь 2018 года, индивидуальный предприниматель без специального разрешения оказывал транспортные услуги и паропропарочные работы на объектах капитального ремонта скважин, находящихся на месторождениях крупной нефтяной компании. Подозреваемый заведомо знал, что данные установки являются взрывопожарноопасным и химически опасным объектом 1-3 класса. В общей сложности злоумышленник извлек незаконный доход в сумме около 137 миллионов рублей, что является особо крупным размером», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Бизнесмену грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф. Следствие по делу продолжается. В ведомстве отметили, что бизнесмен является местным жителем, ранее в поле зрения органов внутренних дел он не попадал. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.