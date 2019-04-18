​Школьникам Ханты-Мансийска представят интерактивную программу «Казаки и домашний уклад»

19 апреля в Ханты-Мансийске учащимися среднего звена МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» в рамках цикла просветительских программ «Казаки и домашний уклад» представят игровую программу, основанную на материале традиционной культуры Сибирского качества.
Благодаря экспозиции центра дети познакомятся с традициями и укладом жизни казачества. Таким образом представители центра, намерены привлечь внимание детей к данной тематике.
Отметим, в Центре казачьей культуры сотрудники Окружного Дома народного творчества уже несколько лет занимаются популяризацией культуры казачества, собирают предметы быта, информацию по народному вокалу, хореографии, обрядовой культуре казаков.