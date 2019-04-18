​В Югре родители обратились за помощью к губернатору из-за очередного объединения школ

Родители лянторских школьников жалуются — школы №1 и №7 после реорганизации стали единым образовательным учреждением, а детей переводят из одного корпуса в другой. Обеспокоенные мамы и папы просят «не вносить дезориентацию в устоявшийся процесс обучения» в обращении к губернатору Югры Наталье Комаровой.

«Все началось в августе 2018 года. За пару дней до начала учебного года собрали родителей первых, девятых, десятых, одиннадцатых классов и сообщили, что в связи с реорганизацией школ наших детей переводят в другое здание, которое находится достаточно далеко. Мы были против. Приезжали представители департамента образования Сургутского района, проводились встречи. Но детей все-таки перевели, — пояснила корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС мама двоих лянторских школьников Анна Опара. — Теперь ситуация повторяется. Хотят перекинуть детей из других классов, а тех вернуть обратно. Нам обещали, что решения будут принимать, учитывая наше мнение, а в итоге дают опросы, где только одна графа — «согласен».

По словам родителей из инициативной группы, руководство школы называет разные причины реорганизации образовательного учреждения и перевода школьников из корпуса в корпус, в их числе нехватка кадрового состава, неполные классы. Однако конкретную цель родителям выяснить так и не удалось.

В обращении к губернатору округа родители объясняют, что смена учителей и состава класса негативно скажется в том числе на успеваемости школьников. Также в документе уточняется, что в связи с климатическими условиями детям зимой будет тяжело добираться до образовательного учреждения, которое находится далеко от дома.

Родители подчеркнули, что переводы детей скажутся на учебном графике — в некоторых начальных классах занятия будут начинаться с 12.00. По словам инициативной группы, сотрудники школы считают это первой сменой. «Уроки в третьем классе сейчас начинаются в 8.00. В случае перевода в другой корпус, нам сказали, что первый год будет тяжело, и учебный день будет начинаться с 12.00. Позже детей переведут на 11.00. Но официально это будет первая смена», — отметила Анна Опара.

Руководство школы комментировать ситуацию отказалось.

«Учитывая сложившуюся ситуацию и в связи с тем, что администрация школы не может самостоятельно урегулировать возникшие проблемы, в ближайшее время планируется выезд представителей департамента образования в образовательную организацию для встречи с инициативной группой родителей», —

сообщили СИА-ПРЕСС в отделе информационной политики и аналитической работы администрации Сургутского района.

На момент публикации материала выяснить получено ли обращение правительством Югры не удалось.