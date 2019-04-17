​Суд по банкротству крупной строительной компании Югры снова переносится

Сегодня, 17 августа, в Ханты-Мансийске арбитражный суд Югры должен был принять решение по делу о банкротстве строительного холдинга «Югорская промышленная корпорация» («ЮПК»), руководителем которого является бизнесмен Андрей Копайгора. Однако ответчик подал ходатайство о переносе заседания на максимально возможный срок, оно было одобрено. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе суда.

«ЮПК» считается близкой к правительству региона компанией. Застройщик выполняет большое количество государственных контрактов, кроме того, в числе проектов, например, строительство ТЦ «Агора» и базы ОМОНа в Сургуте.

Известно, что следующее заседание состоится 22 мая. Отметим, первоначально рассмотреть дело планировалось 11 марта, тогда представители компании также попросили перенести заседание. «От должника поступило ходатайство об отложении судебного заседания на более поздний срок для уточнения задолженности», — отмечается в актах электронного дела.

По словам источника знакомого с ситуацией, сейчас причиной переноса даты могло стать желание строительной компании погасить задолженность по страховым взносам и пени. Общая сумма недоимки составляет около 30 миллионов рублей.

Напомним, ранее siapress.ru сообщал, что в ноябре 2018 года инспекция Федеральной налоговой службы по Сургуту подала иск в арбитражный суд, потребовав признать «ЮПК» банкротом.

Примечательно, что строительная компания «Дорожно-эксплуатационное предприятие», которая работает в жилом комплексе «Любимый» в Сургуте, входит в холдинг «ЮПК». Дольщики данного ЖК обратились к губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой проконтролировать ситуацию со строительством. По словам вкладчиков, больше года назад строительство дома № 2 остановилось. В числе потенциальных пострадавших больше 25 семей, вложившихся в строительство только этого здания.