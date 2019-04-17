​В Югре откроется общественная приемная уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей

В мае 2019 года в Югре начнет свою работу общественная приемная уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Первый прием предпринимателей по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности проведут президент, председатель правления ТПП ХМАО-Югры Игорь Чертов и уполномоченный по правам предпринимателей в автономном округе Николай Евлахов.

Аналогичные приемы будут организованы каждый месяц 15 числа с 15:00 до 17:00 по адресу ул. Студенческая, 19, 2 этаж, приемная ТПП ХМАО – Югры.

Необходима предварительная регистрация, которую можно осуществить по телефону горячей линии 8(800)250-96-65 или по электронной почте: tpphmao@tpphmao.ru

Главной задачей общественной приемной станет защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности округа.

«Моя задача, как уполномоченного, создать не просто эффективный канал обратной связи бизнеса с властью, но и доверить этот процесс общественному институту, который справится с возложенной задачей, реально окажет содействие в решении проблем бизнеса, а также сможет консолидировать процесс сбора инициатив бизнеса в области законодательства», – заявил Евлахов.

В 2019 году планируется провести десятки личных приемов, отраслевых консультаций. Кроме того, будет запущен процесс непосредственного участия бизнеса Югры в обсуждении законодательных инициатив и других законопроектов в сфере предпринимательства на федеральном уровне с участие торгово-промышленной палаты.