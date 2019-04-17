​В Ханты-Мансийске пенсионерка одолжила незнакомцу 200 тысяч рублей, чтобы получить миллион. Теперь ждет, когда мошенника найдет полиция

79-летняя жительница Ханты-Мансийска, доверившись незнакомцу, лишилась 200 тысяч рублей. Сейчас злоумышленника ищет полиция.

С мошенником пенсионерка познакомилась в одном из торговых центров города.

«К ней подошел неизвестный мужчина и попросил материальной помощи, рассказав историю о своем родственнике, который нуждается в экстренной операции. По его словам, родственники, проживающие на территории другого государства, обещали помочь материально, но это займет время, а деньги нужны сегодня и сейчас. Злоумышленник убедил пожилую женщину одолжить ему 200 тысяч рублей, при этом обещал вернуть миллион рублей. Пенсионерка согласилась, однако в назначенный день и час заемщик не объявился, его сотовый телефон не отвечал», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.