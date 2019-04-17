​В Югре работает «горячая линия» для призывников

В Военной прокуратуре Тюменского гарнизона и военном комиссариате Югры работает телефон «горячей линии» для призывников.

За консультацией по вопросам призыва граждан на военную службу следует обращаться:

- в военную прокуратуру в городе Тюмени по адресу: улица Полевая, 1, корпус 2, телефон 8(3452) 64-75-88 (военный прокурор Тюменского гарнизона, подполковник юстиции О. Абдуллин);

- в Военный комиссариат ХМАО – Югры по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Мира, 20, телефон 8(3467) 39-70-30 (военный комиссар ХМАО – Югры Д. Буров).

«Военнослужащие, призывники, их родители и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам разъяснения законодательства, связанного с прохождением военной службы, в том числе подать жалобу на неправомерные действия должностных лиц органов военного управления, как путем личного обращения, так и по телефону. Военная прокуратура готова оперативно отреагировать на все сообщения, касающиеся нарушений прав молодых людей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, из Югры служить отправятся 1400 человек. У 22 призывников есть шанс попасть Президентский полк.