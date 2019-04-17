​В марте в Югре добыли больше 20 миллионов тонн нефти

В Югре в марте добили 20,098 миллиона тонн нефти. По сравнению с февралем добыча увеличилась на 1,9 миллиона тонн. Данные публикует Агентство нефтегазовой информации.

При этом среднесуточная добыча в марте сократилась на 1,4 тысячи тонн — до 648,3 тысячи. Также снизился показатель по бурению — недропользователи пробурили на 7,843 тысячи метров меньше, чем в феврале. В эксплуатацию введено 387 новых скважин.

В 2019 году добычу нефти планируют сохранить на уровне 2018-го — порядка 236 миллиона тонн.

Также по теме:

«Роснефть» и «Газпром нефть» просят льгот для разработки самого перспективного месторождения в Югре

