Utair отдала долг одной из компаний, которая требовала банкротства авиаперевозчика

Компания Utair выплатила долг одному ООО «Финансовая компания «Флеш лайт капитал», которая требовала банкротства авиаперевозчика. Об этом стало известно в ходе судебного процесса, который прошел в среду 17 апреля в Арбитражном суде Югры. Сумма выплаты составила 308,1 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в марте четыре компании-контрагента Utair – «Юган-Юнион кард», «Гидпромэнергострой», «Интер» и «Флеш лайт капитал» – подали иск о признании Utair банкротом на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Арбитражный суд Югры принял заявления и объединил их в один иск. Первое заседание было назначено на 17 апреля.

В связи с неявкой на судебное заседание в среду представителя «Флеш лайт капитал», слушания перенесли на 16 мая. Кроме того, несмотря на выплату части долга, остальные три истца сохраняют свои финансовые претензии к Utair.

Напомним, Utair в последние годы испытывает финансовые трудности. По некоторым данным, общая сумма долга авиакомпании составляет 74,7 миллиарда рублей. В декабре 2018 года Utair не заплатила 1 миллиард рублей по одному из своих кредитов на 15,4 миллиарда рублей.