​В Югре ужесточили приговоры двум разбойникам, похитившим человека ради золота

Прокуратура добилась ужесточения приговора двум жителям Радужного, которые признаны виновными в разбойном нападении на человека, повлекшем тяжкий вред здоровью.

«Органом предварительного расследования Вагабов и Сохбатов обвинялись в разбойном нападении на потерпевшего, которого группой лиц по предварительному сговору обманным путем похитили, и применяя насилие, опасное для жизни и здоровья, изъяли находящиеся при нем денежные средства и золотые изделия. Однако приговором Радужнинского городского суда Вагабов и Сохбатов признаны виновными в вымогательстве, а не разбое, с назначением им минимального наказания, предусмотренного санкцией данной статьи, в виде семи лет лишения свободы. При этом Вагабову необоснованно отбытие наказания определено в исправительной колонии общего режима», — рассказали об обстоятельствах дела в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Точку в расследовании поставил суд Югры. Фигурантов дела признали виновными в разбойном нападении и отправили в колонию строгого режима на 8 лет 6 месяцев и 9 лет. Приговор вступил в законную силу.