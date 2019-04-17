​«Роснефть» и «Газпром нефть» просят льгот для разработки самого перспективного месторождения в Югре

В Минэнерго поступило предложение от компании «Газпром нефть» по льготам для южной части Приобского месторождения. Об этом ТАСС сообщили в федеральном ведомстве.

«Да, направили. Мы рассматриваем», — сказал агентству представитель министерства.

Приобское месторождение считается самым крупным в России по текущим запасам и уровню добычи нефти. Южную часть разрабатывает ООО «Газпромнефть — Хантос». Это одно из самых перспективных и больших месторождений компании. В 2018 году добыча на месторождении составила 12,3 миллиона тонн нефти.

Недропользователь северной части месторождения — ООО «РН-Юганскнефтегаз». Ранее РБК сообщило о том, что «Роснефть» направила аналогичные предложения по льготам. Уточнялось, что глава госкорпорации Игорь Сечин попросил стимулировать добычу на Приобском, поскольку месторождение является высокообводненным, и поэтому добыча гигантских запасов пока является нерентабельной.

Как следует из открытых данных, геологические запасы Приобского нефтяного месторождения оцениваются в пять миллиардов тонн. Около 80 процентов его площади находится в пойме Оби.

Стоит отметить, что в 2018 году в Югре добыто 236,4 миллиона тонн нефти, что на 1,2 миллиона тонн больше, чем в 2017-м. Рост добычи зафиксирован впервые за десять лет. Однако, по словам председателя комитета думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергея Великого, дальнейший рост добычи возможен только при работе с трудноизвлекаемыми залежами. Ряд экспертов предполагают, что уже в этом году добыча в округе начнет сокращаться и к 2036 году составит от 176 до 182 миллионов тонн нефти в год.

Приобское месторождение относится располагается на границе Салымского и Ляминского нефтегазоносных районов, в 65 километрах Ханты-Мансийск и 200 километрах от Нефтеюганска.