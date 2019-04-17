​Жителям Югры запретили выходить на лёд

Специалисты предупредили жителей Югры о смертельной опасности выхода на лёд весной. В округе закрыты все ледовые переправы. Сейчас кромки ледостава на Оби и Иртыше находятся в 650 километрах от границ региона.

«На всех реках Ханты-Мансийского автономного округа наблюдаются весенние явления. Лед потемнел, что говорит о его таянии и потере прочности. На отдельных участках наблюдаются промоины, образование закраин, вода на льду, что является предвестником ледохода. Состояние ледового покрытия контролируется ежесуточно. Организовано взаимодействие с соседними субъектами по обмену информацией о прохождении ледохода. На данный момент кромки ледостава на Оби и Иртыше находятся в 650 километрах от границ округа: на Оби - в Кривошеинском районе Томской области, на Иртыше - в Вагайском районе Тюменской области», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Особое внимание специалисты просят уделить разъяснительной работе с детьми.

В Югре продолжаются ледовзрывные работы на затороопасных участках рек. 17 апреля специалисты учреждения «Центроспас-Югория» будут работать в Нижневартовском районе.