​Активисты ОНФ пожаловались окружным властям на мусорный коллапс в одном из муниципалитетов Югры

В Советском районе конфликт регоператора и перевозчиков ТКО привел к мусорному коллапсу. С таким заявлением выступили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Югре.

По данным пресс-службы организации, перевозчики уже подали заявления в администрацию муниципалитета о намерении разорвать договоры с регоператором. «Если это произойдет, в весенне-летний период район ожидает экологическое бедствие», — считает председатель комитета по развитию коммунального комплекса Советского района Евгения Цымерман.

К конфликту привело то, что регоператор и перевозчики мусора по-разному ведут коммерческий учет объема твердых коммунальных отходов.

«Предусмотрен коммерческий учет ТКО исходя из количества и объема контейнеров для накопления бытовых отходов. Однако «Югра-Экология» согласовывает объем мусора, вывезенный за январь, февраль и март 2019 года с учетом коэффициента сжатия мусора внутри мусоровозов, а не по количеству и объему контейнеров. К примеру, предприятие выставляет акт выполненных работ на 8,3 тысяч кубов ТКО, а ему согласовывают акт на 6,7 тысяч. Кроме того, выполненные услуги не оплачиваются своевременно: оплата за январь поступила только в апреле. Предприятия, которые стабильно более 10 лет собирали и вывозили ТКО в районе, находятся на грани банкротства», – рассказал бизнесмен Владимир Петров на заседании тематической площадки ОНФ.

Отмечается также, что районные власти самостоятельно не могут достучаться до регоператора, а из-за сложившейся ситуации малые поселения оказались завалены мусором.

Эксперты ОНФ обратились к заместителю губернатора Алексею Забозлаеву с просьбой решить возникшую проблему.

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