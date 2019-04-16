​Санврачи объявили о завершении сезона гриппа и ОРВИ в Югре

В Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 19 процента. С 8 по 14 апреля показатель составил 63,54 на 10 тысяч населения, сообщает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость сезонными инфекциями снизилась во всех возрастных группах, кроме школьников. В возрастной группе 7-14 лет заболеваемость выросла за семь дней на 19 процентов.

«За прошедшую неделю разобщались дети в четырех группах трех детсадов в Пыть-Яхе и Лангепасе. С целью слежения за структурой циркулирующих вирусов за прошедшую неделю проведено 1214 исследования 567 пациентам. Доля положительных находок от числа исследований составила 2,88 процента, из которых грипп А (Н1N1) 28,57 процента, грипп А (Н3N2) – 2,85 процента, А не субпированные вирусы гриппа – 45,7 процента, РС-вирусы-8,57 процента, другие – 14,3 процента», — уточнили в ведомстве.