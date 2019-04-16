​В Ханты-Мансийске подростки устроили драку на городской дискотеке

На минувших выходных в Ханты-Мансийске между подростками произошел конфликт. Молодые люди подрались рядом с ДК «Октябрь» во время плановой дискотеки, организованной местным департаментом культуры. Об этом ИА СИА-ПРЕСС рассказали в пресс-службе югорского УМВД.

«В компании молодых людей начался словесный конфликт. Находившийся на месте инспектор комиссии по делам несовершеннолетних сообщил об этом в полицию. Ближайший наряд патрульно-постовой службы прибыл и предотвратил ссору, — пояснили корреспонденту СИА-ПРЕСС специалисты пресс-службы ведомства. — Позже у пятерых подростков снова произошла стычка, которая переросла в драку — один парень ударил другого в лицо, в результате сломав нос. Травма зафиксирована в больнице».

Сотрудники пресс-службы отметили, что правоохранительными органами проводится проверка по данному факту, однако в связи с юным возрастом правонарушителей уголовное дело не будет заведено. Между молодыми людьми и их родителями конфликта сейчас нет. Кроме того, сообщается, что подростки были трезвыми.

Отметим, ранее в Сети появилась неподтвержденная информация о массовой драке пьяных школьников в югорской столице: источники заявляли, что 25 парней избили друг друга.