​Приюты для отловленных животных появятся в Югре в 2020 году

В начале 2020 года в Югры должны появиться приюты для отловленных домашних животных. Об этом рассказал журналистам депутат окружной думы Сергей Великий.

По словам парламентария, порядок деятельности приютов и нормы содержания животных в них также будут установлены к началу следующего года.

«Нормы содержания животных будут установлены Правительством Югры в соответствии с методическими указаниями, утверждёнными Правительством Российской Федерации. До 1 января 2020 года по отношению к отловленным и невостребованным животным действуют «старые» правила, которыми предусмотрено животных без владельца передавать в собственность муниципальных образований», – цитирует Великого пресс-служба думы Югры.

Отмечается также, что поправки в правовые акты округа вносятся в соответствии с федеральным законодательством.

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