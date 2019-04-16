​Югра передала Тюменской области эстафету всероссийского театрального марафона

В Тюменском драматическом театре состоялась торжественна церемония передачи эстафеты всероссийского театрального марафона Тюменской области от Югры.
Символ марафона – изящную статуэтку с изображением древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы всех субъектов страны – первый заместитель директора департамента культуры Югры Ирина Кибкало вручила директору департамента культуры Тюменской области Елене Майер.
«Ханты-Мансийский автономный округ принял театральную эстафету от Ямало-Ненецкого автономного округа. Мне очень приятно сегодня передать именно тюменцам, нашим добрым друзьям, наш главный символ театрального марафона», – рассказала Кибкало.