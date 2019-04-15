​В Югре на 1,84 процента снизили тариф на вывоз мусора

В Югре снижают тариф на вывоз мусора на 1,84 процента. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе регионального оператора «Югра-Экология». Платежки с новыми тарифами жители «южной зоны» округа получат в мае. Кроме того, будет произведен перерасчет платежей с января 2019 года.

Представитель регоператора уточнил, что пересмотр тарифов стал возможным после того, как правительство РФ снизило ставку платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО IV класса опасности.

«С 1 января 2019 года единый тариф за кубический метр для физических лиц составляет 718,33 рубля, относительно ранее установленного 731,80 рубля, а для прочих потребителей – 598,61 рубля относительно ранее установленного 609,83 рубля. Тариф снизился на 1,84 процента, на такой же процент снизился и платеж за услугу обращение с ТКО для жителей южной зоны. Так, в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске плата жителя многоквартирного дома составляет 131,1 рубля», — уточнили в компании, подчеркнув, что к снижению тарифа и платежей населения приводят изменения в нормативно-правовых документах, а не протестные акции.

Между тем, в Нефтеюганске 21 апреля запланировано проведение митинга против «мусорных» тарифов. Акция согласована с администрацией города.

Стоит отметить, что тарифы для «северной зоны» Югры, где региональным оператором также стала «Югра-Экология», еще не установлены. Жители Сургута начнут платить за вывоз ТКО по-новому, вероятнее всего, летом.