В Югре КВНщик стал советником замгубернатора

Депутат городской думы Нягани Александр Бабушкин стал советником первого вице-губернатора Югры Алексея Шипилова, сообщает Ura.ru. По информации издания, в обязанности новоиспеченного чиновника будут входить общественные проекты, направленных на продвижение региона.

В департаменте общественных и внешних связей Югры корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что Александр Бабушкин начал свою работу советником 4 апреля 2019 года. До этого он работал советником главы города Нягань и занимался общественно-политическими и маркетинговыми проектами. Помимо работы в думе Нягани, Бабушкин известен как руководитель Северной лиги КВН, котоая является официальной площадкой КВН в Югре.