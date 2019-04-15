Авиакомпания ​Utair запустила «авиамаршрутки» по Югре

Авиакомпания Utair начала летать из Белоярского сразу по семи направлениям. Большинство маршрутов из города будут стыковочными. Запущены цепочки рейсов Ханты-Мансийск -Белоярский - Нягань, Ханты-Мансийск - Нягань - Белоярский, Сургут - Белоярский - Нягань, Тюмень - Советский - Белоярский. Стыковки в региональных аэропортах составят 45-50 минут.

«Благодаря новым рейсам жители Белоярского смогут летать не только внутри региона, но и в другие города России с короткими стыковками. Например, из Ханты-Мансийска можно будет полететь в Екатеринбург, Москву, Тюмень и Уфу, а летом откроются прямые рейсы в Анапу и Краснодар», — отметили в пресс-службе перевозчика.

Также уточняется, что из Белоярского будут открыты прямые рейсы в Тюмень и Ханты-Мансийск.

Ранее стало известно, что Utair начал активно развивать авиасообщение внутри домашнего региона.

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