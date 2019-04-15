​В Югре растет доля просрочки по автокредитам

В Югре доля просрочки свыше 30-ти дней по автокредитам к общемуобъему кредитов данного типа на 1 марта 2019 года составила 7,1 процента. За год рост составил всего 0,4 процента. Однако в России за этот период доля просрочки уменьшилась на 0,6 процента — до 8,5 процента. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самое значительное снижение зафиксировано в в Омской (-4,4 п.п.) и Московской (-3,1 п.п.) областях, Москве (-1,9 п.п.). Наибольший рост показали Тюменская (+2,2 п.п.) и Ульяновская (+1,6 п.п.) области, Краснодарский край (+1,5 п.п.).

«Ситуация с «плохими» долгами в автокредитовании стабилизировалась еще несколько лет назад Во многом это объясняется более эффективной в последнее время работой банковского риск-менеджмента. Кредиторы внимательно следят и за качеством новых автокредитов, и за риск-профилем своих заемщиков с действующими обязательствами. Конечно, объемы «плохих» долгов все еще остаются достаточно значительными, однако их доля в портфеле автокредитов существенно ниже, чем, например, в необеспеченном кредитовании – сегментах потребительских кредитов и кредитных карт», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, в начале 2019 года жители Югры взяли 1 834 кредита на покупку автомобилей. Это — на 13,9 процента больше, чем за такой же период прошлого года.