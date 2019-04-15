​Метель, гололед и сильный ветер — погода в Югре 16 апреля будет обычной

На вторник, 16 апреля, в Югре объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде. В округе ожидаются веер порывами до 17 метров в секунду, метель и гололедные явления, сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС. Температура воздуха ночью составит -2,-7 ºС, в северо-западных и восточных районах -10,-15 ºС, днем +1,-4 ºС, в северных районах -7,-12 ºС.

17 и 18 апреля также ожидается снег, при усилении ветра — метель. Температура воздуха ночью местами опустится до -16,-21 ºС, днем — около пяти ниже нуля.

Как сообщалось ранее, непогоду в Югру принес арктический циклон, следующий с северо-запада на юго-восток.