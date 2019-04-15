​В Ханты-Мансийске в тройном ДТП пострадали четыре человека

В пятницу, 12 апреля, около 17.15 на улице Гагарина в Ханты-Мансийске в столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека.

По данным отделения пропаганды УГИБДД Югры, авария произошла из-за того, что 59-летний водитель, управляя автомобилем Nissan, не выдержал безопасный боковой интервал до движущегося справа в попутном направлении автомобиля Mercedes, врезался в него, а затем вылетел на встречную полосу, где протаранил Hyundai.

«В результате происшествия, телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля Nissan, а также водитель и пассажир автомобиля Hyundai», — сообщили в ведомстве.

Всего с 12 по 14 апреля в округе зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 человек получили травмы.