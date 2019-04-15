Югра привлечет к сохранению ценных пород рыб Ямал и Томскую область

Для сохранения ценных пород рыб Югре необходимо скооперироваться с Томской областью и Ямало–Ненецким автономным округом. Такое решение было принято по итогам круглого стола комиссии по вопросам жилищно-коммунального комплекса и экологической безопасности Общественной палаты округа, который прошел в Ханты-Мансийске.

Причиной встречи стали тревожные данные о численности ценных пород рыб в Оби, поступившие как через официальные каналы от Рыбохраны, так и от представителей коренных народов. Особенно критическая складывается с популяцией муксуна.

«Его все меньше и меньше в наших реках. И дело не только в том, что муксун страдает в Югре, но и в том, что происходит на Ямале и в Томской области. Тут играют свою роль несколько факторов: загрязнения рек, шум от работы нефте- и газопроводов, забор песка со дня для строительных работ и много чего еще. Для того, чтобы исправить ситуацию, нужна комплексная работа нескольких субъектов», – заявил корреспонденту СИА-ПРЕСС председатель комиссии Сергей Таньшин.

В ближайшее время Общественная палата Югры направит в администрации Томской области и ЯНАО официальные запросы с предложением провести совместную встречу для разработки стратегии сохранения ценных пород рыб в бассейне Оби.