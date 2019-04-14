​Стас Михайлов отменил концерт в Ханты-Мансийске

Певец Стас Михайлов во второй раз отменил свой концерт в Ханты-Мансийске. Об этом сообщается на сайте КТЦ «Югра-Классик», где он должен был выступить.

«Уважаемые зрители, важная информация! Приносим свои извинения, по не зависящим от КТЦ «Югра-Классик» причинам концерт заслуженного артиста РФ Стаса Михайлова 18 апреля отменяется. Билеты вы можете сдать в кассу КТЦ «Югра-Классик»», — говорится в объявлении.

По данным ТВ «Югра», Михайлов предпочёл Ханты-Мансийску Новый Уренгой. При этом в Сургуте и Нижневартовске концерт состоится.