​Бывшая девушка Гуфа заявила, что ее изнасиловали в клубе Ханты-Мансийска

Экс-участница телестройки «Дом-2» и бывшая девушка Гуфа Яна Шевцова заявила, что ее изнасиловали в клубе Ханты-Мансийска. Пострадавшая утверждает, что ей подмешали в напиток какое-то вещество, а затем воспользовались ее беспомощным состояние. Шевцова написала заявление в полицию и ждет результатов расследования.

«Я не пила алкоголь, только воду, соки. Похоже, мне что-то подсыпали в напиток, После этого ничего не помню. Проснулась, посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась: тело усыпано засосами, а еще жутко болели голова и низ живота», — рассказала Шевцова «СтарХиту».

По ее словам, факт изнасилования подтвержден медэкспертизой: «По этому делу ведется следствие. Еще в этом клубе меня кинули на деньги. Не заплатили мне 120 тысяч рублей. Хочу предупредить девушек, чтобы обходили ночные заведения стороной. То, что случилось со мной, — просто ужасно».

18-летняя екатеринбурженка Яна Шевцова была участницей шоу «Дом-2» с 7 января по 5 февраля 2019 года. Покинув телепроект, она занялась творчеством. Ханты-Мансийск девушка посетила в рамках концертного тура.

Стоит отметить, что известность Шевцова получила после своих заявлений о сексуальной связи с репером Гуфом. Сам артист это отрицал.