​Арктический циклон принесет в Югру похолодание до минус 20ºС

В субботу, 13 апреля, в Югре продолжит действовать предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. В округе все также будет буйствовать ветер порывами до 17 метров в секунду и идти снег. Ночью столбики термометров опустятся до минус 5 ºС, днем поднимутся до плюс 5 ºС, однако в северных районах сохранится минусовая температура.

Потепления не ожидается до середины следующей недели.

«В начале периода, 14 апреля, погода на территории Югры будет формироваться под влиянием восточной периферии скандинавского антициклона. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха понизится ночью до -7,-12 ºС, при прояснениях до -15,-20 ºС, днем +3,-2 ºС. В дальнейшем, 15 и 16 апреля, через территорию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с северо-запада на юго-восток, проследует арктический циклон. В большинстве районов пройдет снег, местами при усилении ветра до 15-20 метров в секунду, ожидаются метели. Температура воздуха ночью -5,-10 ºС, при прояснениях до -15,-20 ºС, днем 0,-5 ºС», — рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

17 и 18 апреля погода под влиянием скандинавского антициклона немного улучшится, но в отдельных районах пройдет снег, а температура воздуха будет значительно ниже нуля: ночью -5,-10 ºС, при прояснениях до -15,-20 ºС, днем 0,-5 ºС.