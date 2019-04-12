​13 апреля на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» пройдут сплошные проверки водителей

В субботу, 13 апреля, на автодороге Р-404 «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а так же формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания», — пояснили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Стоит отметить, что на дорогах округа ежедневно выявляют водителей, которые сели за руль нетрезвыми. Только за минувшие сутки задержано восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования, четверо – за повторное управление с признаками опьянения.

По данным на середину марта, с начала года в Югре зарегистрировано 16 автоаварий, случившихся по вине водителей с признаками опьянения. В таких ДТП пострадали 23 человека.