​Югра заняла первое место в УрФО по сумме ущерба от экономических преступлений

В 2018 году ущерб от экономических преступлений в Югре превысил 1,8 миллиарда рублей. В 2017-м он составлял 1,79 миллиарда. В данный момент регион занимает первое место в Уральском федеральном округе (УрФО) по этому показателю. Статистику в интервью «Правде УрФО» озвучил руководитель контрольно-следственного отдела СУ СКР по Югре Виталий Кузнецов.

«В 2018 году сотрудниками Следственного управления возбуждено 434 уголовных дела о преступлениях, которыми причинен материальный ущерб – это налоговые, коррупционные преступления, преступления по невыплате заработной платы и другие. Сумма установленного материального ущерба по уголовным делам в 2018 году составила около 1,82 млрд рублей, что является самым высоким показателем среди регионов УрФО», — сказал он.

Наибольшие суммы установленного ущерба приходились на уголовные дела о совершении налоговых преступлений (746,5 млн рублей), коррупционной направленности (384,2 млн), а также связанные с невыплатой заработной платы (159,7 млн). Возмещено потерпевшим 40 процентов — около 1,4 миллиарда рублей.