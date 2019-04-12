​С начала года в Югре 67 человек отравились алкоголем

С начала 2019 года в Югре зарегистрировано 67 отравлений алкоголем. В окружном управлении Роспотребнадзора отмечают, что в округе наблюдается стабильная тенденция к снижению их количества.

«За истекший период 2019 года на территории ХМАО-Югры зарегистрировано 67 случаев отравлений алкоголем, за аналогичный период в 2014 году было зарегистрировано 105 случаев, в 2015 году – 113, в 2016 году – 120, в 2017 году – 82, в 2018 году – 69. В динамике отравлений алкоголем с летальным исходом не наблюдается тенденции к увеличению абсолютного числа таких случаев», — сообщает пресс-служба ведомства.

Что касается надзора за оборотом пищевой и непищевой спиртосодержащей продукции, выявлены нарушения в работе 11 юридических и должностных лиц. Им пришлось заплатить штрафы на общую сумму больше 170 тысяч рублей.