​Югра вошла в топ-5 российских регионов с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции

59,6 процента исследованных партий молочной продукции в Югре оказались фальсифицированными. С такими показателями округ расположился на пятом месте регионов страны с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции. Данные Россельхознадзора публикует РБК.

Больше всего фальсификата в обороте молочной продукции выявлено на Сахалине — десять из десяти исследованных партий. На втором месте — Ямал с показателем 73,4 процента. Далее следуют Астраханская (71,7%) и Мурманская (60,7%) области.

Среди производителей фальсификата молочной продукции в первую пятерку входят Сахалинская область (100%), Астраханская область (85,19%), Кабардино-Балкарская Республика (52,36%), Челябинская область (50,75%) и Новосибирская область (45,98%).

Ранее управление Роспотребнадзора по Югре сообщило о росте доли фальсификата на рынке молочной продукции региона в 2018 году.