​Четверо жителей Югры отчитались о доходах больше одного миллиарда рублей

В Югре продолжается декларационная компания за 2018 год. По предварительным данным, в округе выросло количество жителей, получивших доход больше 100 миллионов рублей, о доходе, превышающем миллиард рублей отчитались четверо человек. Данные окружного управления Федеральной налоговой службы (ФНС) публикует «Интерфакс-Урал».

О доходе от 100 до 500 миллионов рублей за прошлый год отчитались 46 жителей округа. В прошлом году аналогичный размер доходов задекларировали только 32 человека. С дохода в размере от 500 миллионов до одного миллиарда рублей заплатят налоги пять человек. Доходы от одного до десяти миллиардов рублей получили четыре жителя региона.

При этом отмечается, что на данный момент только 20 процентов физлиц в Югре представили налоговые декларации.