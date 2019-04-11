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​Гендиректор Югорского фонда капремонта объяснилась за срыв плана по ремонту 2018 года

Генеральный директор Югорского фонда капремонта Елена Дарибабина объяснила срыв плана ремонта 2018 года задержкой сроков подрядчиками. К концу года не были завершены работы в 99 домах, сейчас они еще продолжаются в 48.

«Мы не выполнили вовремя программу ремонта 2018 года и продолжаем завершение этих домов. Это те дома, где подрядчики не справились со своими договорными обязательствами, с существенными штрафами они перешли в этот год», — цитирует Дарибабину «Интерфакс-Урал».

Ранее по предложению прокурора Югры Евгения Ботвинкина дума округа приняла изменения в закон, позволяющие Счетной палате следить за эффективностью работы Югорского фонда капремонта. В пояснительной записке к документу говорилось, что в деятельности Югорского фонда капремонта в 2018 найдены нарушения, а поправки необходимы, чтобы не допустить срыва реализации программы в регионе. В частности, глава надзорного ведомства обращал внимание на то, что в прошлом году планировалось сделать ремонт в 621 многоквартирном доме, но по состоянию на 1 января 2019 года в полном объеме завершен капитальный ремонт в 522 многоквартирных домов.

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Сегодня в 20:16, просмотров: 144, комментариев: 0


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