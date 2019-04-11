​В школе Ханты-Мансийска произошел пожар в подвале. Из здания эвакуировали 753 ребенка

В четверг, 11 апреля, около 16.00 в школе №8 Ханты-Мансийска произошел пожар. В дежурную часть сообщили о срабатывании сигнализации и задымлении в цоколе здания. Через две минуты на место происшествия прибыли семь пожарных расчетов.

«На момент прибытия персоналом было эвакуировано из здания 753 ребенка. В ходе проведения разведки было обнаружено горение мебели в подсобном помещении в цокольном этаже на площадь 2 квадратных метра. В 16.16 возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС России», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

В соцсетях уточняют, что в подсобке горел диван.