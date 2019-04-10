​На реках Югры начали взрывать лед

В Югре начались ледовзрывные работы. 10 апреля они проходят на реке Иртыш в районе села Реполово Ханты-Мансийского района, сообщает пресс-служба учреждения «Центроспас-Югория».

«Сотрудники учреждения предварительно провели экспедиционные работы по мониторингу рисков затопления населенных пунктов. Эта работа входит в целый комплекс мероприятий по безаварийному пропуску льда и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенне-летний период 2019 года в Югре», — отметили в учреждении.

Следующие ледовзрывные работы планируется провести на реке Обь 17 и 24 апреля в районе деревни Соснино, села Былино Нижневартовского района и на переправах нялинская и близ поселка Кирпичный Ханты-Мансийского района.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, для подрыва льда на реках Югры приготовлено три тонны взрывчатки.