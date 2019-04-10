​В Горноправдинске рецидивист разбил топором стекло Lada, чтобы угнать автомобиль

В Горноправдинске задержан 20-летний неоднократно судимый житель поселка Батово, которого подозревают в попытке угнать автомобиль. Злоумышленник топором разбил стекло автомобиля Lada, соединил провода замка зажигания, чтобы завести двигатель, но уехал только на восемь метров от парковки, так как сработала блокировка рулевого колеса.

«На месте преступления он был задержан сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ, согласно которой фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили в пресс-службе МОМВД России «Ханты-Мансийский».

Решения суда подозреваемый дожидается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.