​В Югре зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей

В Югре за минувшую неделю зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей всех возрастных групп. Показатель среди детей до двух лет вырос на один процент, среди детсадовцев — на 3,5 процента, среди школьников — на 9,5 процента. Данные озвучила пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

В целом по округу заболеваемость ниже эпидемического порога на 26 процентов — он не превышен ни в одной возрастной группе. Среди взрослых показатель снизился за семь дней на 4,5 процента.

Для того, чтобы предотвратить распространение вирусов, закрыты три группы в детсадах Пыть-Яха, Когалыма и Сургута и один класс в школе.

В округе продолжают циркулировать грипп А (Н1N1), грипп А (Н3N2) и другие вирусы.