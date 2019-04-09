​В деле о банкротстве Utair суд готов назначить авиакомпании арбитражного управляющего

Арбитражный суд Югры готов назначить авиакомпании Utair управляющего для проведения процедуры банкротства, сообщает портал NashGorod. Им может стать член ассоциации НП МСРО «Содействие» Михаил Бологов, который, в частности, занимался банкротством крупного бизнесмена Владимира Кехмана.

Иск о банкротстве Utair подала компания «Флеш лайт капитал», а затем к с аналогичными требованиями выступили фирмы «Юган-Юнион Кард», «Гидпромэнергострой» и «Компания Интер». В итоге авиакомпании были предъявлены претензии на 1,4 млн рублей (при общей кредиторской задолженности Utair в размере более 70 млрд рублей). Пресс-служба компании неоднократно заявила, что для нее не является проблемой текущие судебные иски, и она продолжит оспаривать их в суде.Опрошенные СИА-ПРЕСС эксперты подтверждают, что для Utair сейчас куда важнее договориться с ключевыми кредиторами, в частности, «Сбербанком», а предъявленные требования в 1,4 млн рублей в компании даже не замечают.

Следующее заседание в деле о банкротстве главной авиакомпании Югры и Тюменской области назначено на 17 апреля 2019 года.

Читайте также обзор СИА-ПРЕСС о том, сколько денег скопил главный владелец авиакомпании – Сургутнефтегаз. А также то, как Utair запустила несколько рейсов внутри Югры.