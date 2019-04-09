Власти Югры и Курчатовский институт планируют построить в Сургуте научно-образовательный центр

Правительство Югры при поддержке Курчатовского института планирует построить в Сургуте научно-образовательный комплекс. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова на своей официальной странице в Instagram. В эти дни глава региона участвует в Арктическом форуме в Санкт-Петербурге, на котором планируется подписание соглашения с Курчатовским институтом.

«Контуры сотрудничества определены. Отмечу проекты по разработке научно-технологических решений и инфраструктуры для биотехнологий, в том числе в области создания новых видов топлива; развитие технологий и инфраструктуры для ядерной медицины и лучевой терапии; сотрудничество в создании инновационного научно-образовательного комплекса в Сургуте», – отметила Наталья Комарова.