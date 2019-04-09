​Жителей Сургутского района обеспечат продуктами и энергоресурсами на время паводка

Ежегодно в зоне риска при наступлении большой воды оказываются отдаленные поселения Сургутского района: Локосово, Лямина, Сытомино и Русскинская. В них на время подтопления может прекращаться транспортное сообщение. По словам сотрудников администрации муниципалитета, эти обстоятельства не представят угрозы для населения.

Председатель комитета экономического развития районной администрации Вениамин Матаев заверил, что в конце 2018 года были заключены соглашения практически со всеми предпринимателями упомянутых поселений. Власти обязались заблаговременно информировать владельцев торговых точек об усугублении ситуации на воде, а предприниматели, в свою очередь, осуществлять завоз продуктов на 7-10 дней.

«Когда в 2018 году произошла ситуация со срывом понтонной переправы на Лямина и Сытомино, в соцсетях были высказаны опасения, связанные с нехваткой продуктов питания в этих поселениях. Они не подтвердились, я лично выезжал и убедился в том, что это не соответствует действительности — заявил руководитель комитета экономического развития. — Предприниматели идут нам навстречу, за что им больше спасибо. Они понимают, что оставить население без продуктов никак нельзя».

Паводок также не должен отразиться на водоснабжении и отоплении в Лямина и Сытомино.

«На территории Лямина и Сытомино работают котельные на нефтяном топливе. Мы контролируем и обеспечиваем завоз нефти, чтобы как минимум трехмесячный запас на территории имелся, — рассказала заместитель главы Сургутского района Дина Кузьмина. — Все силы и средства находятся в повышенной готовности, а на переправе будут работать дополнительные единицы техники»

По словам начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургутского района Аллы Вавилиной чиновники полностью контролируют ситуацию, анализируя данные ежедневных прогнозов «Центроспас-Югория».

«Мы побывали в потенциально проблемных поселениях — Локосово, Лямина, Сытомино и Русскинской. Проверили готовность сил и средств, работу системы оповещения и проинструктировали население», — отметила начальник управления.