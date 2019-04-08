​Ханты-Мансийский райсуд отправил в колонию жительницу Дагестана, которая обманула югорчан на четыре миллиона рублей

61-летняя жительница Дагестана проведен три года и шесть месяцев в колонии общего режима. Ханты-Мансийский райсуд признал женщину виновной в мошенничестве.

Обвинителю удалось доказать, что подсудимая с февраля 2014-го по декабрь 2015 года убедила под различными предлогами 14 граждан дать ей взаймы денег, вернуть обещала с процентами. При этом реальных возможностей выполнить обещанное у нее не было.

«В результате противоправных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей. Полученные денежные средства женщина присваивала себе и расходовала на личные нужды», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Постановлением суда мошеннице также придется вернуть деньги потерпевшим.