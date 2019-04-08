​Ушел из жизни бывший руководитель пожарной охраны Югры Иван Коваль

6 апреля в возрасте 76 лет ушел из жизни ветеран пожарной охраны полковник внутренней службы в отставке Иван Коваль. Об этом сегодня сообщается на сайте ГУ МЧС по Югре.

«Иван Иванович Коваль является ярким примером мужества, самоотверженности и беззаветного служения Родине, его всегда отличали лучшие качества офицера – честность, принципиальность, твердость характера, настойчивость и высокий профессионализм. Руководство и личный состав Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому округу и территориальных подразделений, ветераны пожарной охраны и спасателей Югры выражают искренние соболезнования родным и близким Ивана Ивановича. Память о светлом, добром и мудром человеке навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе с вами!», — говорится в сообщении ведомства.

Иван Коваль начинал путь в пожарной охране с должности инспектора ГПН. Более сорока лет он отдал делу Ханты-Мансийской пожарной охраны. 36 лет, с 1969-го по июль 2003 года, вплоть до увольнения на пенсию, Иван Коваль возглавлял пожарную охрану округа.