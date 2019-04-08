​Югра вошла в пятерку лучших регионов, реализующих государственную молодежную политику

Югра заняла пятое место в рейтинге эффективности органов региональной власти, реализующих государственную молодежную политику, за 2018 год. Об этом сообщает пресс-центр окружного правительства.

Югра стала лидером среди территорий Уральского федерального округа, получив более 70 процентов выполняемости программы. При этом в общем списке Югру опередили только Красноярский край, Татарстан, Башкортостан и Санкт-Петербург.

«Рейтинг формируется из показателей, которые предлагает Росмолодежь. Каждый муниципалитет подает данные в своей части, а округ сводит общую информацию и отмечает приоритетные показатели», — пояснил корреспонденту ИА СИА-ПРЕСС начальник отдела молодежной политики администрации Сургута Евгений Лаптев.

Исследую результаты российских регионов эксперты оценивали уровень финансовой поддержки инициативной молодежи и некоммерческих организаций, включая деятельность институтов, инфраструктуру, коммуникации, нормативно-правовую базу и комплекс мероприятий, проведенных за год.

Среди результатов стоит отметил грантовую поддержку — правительство Югры выделило более 20 млн рублей на содействие инициативной молодежи и НКО. Кроме того, два окружных проекта вошли в лонг-лист всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018». За год в молодежной форумной кампании приняли участие более 200 югорчан.2019-04-08 14:35:14