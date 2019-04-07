Жителям Урая рассказали, как лечить заболевания позвоночника

В Урае 5 апреля на стадионе «Нефтяник» прошли мастер-классы по скандинавской ходьбе и нейроортопедической гимнастике по системе Белояр. Мастер-класс провела инструктор-методист по лечебной физкультуре Урайской городской клинической больницы Светлана Потанина.

Как утверждает специалист, на сегодняшний день, эта система является одной из самых популярных по восстановлению позвоночника, а упражнения, из которых и состоит гимнастика Белояр, одновременно воздействуют и на мышцы, и на мозг, восстанавливая физическое здоровье и укрепляя дух.

Авторы методики заявляют, что регулярные занятия по системе Белояр помогут: улучшить силу и гибкость позвоночника, восстановить его подвижность и увеличить расстояние между позвонками, снять напряжение в области спины и шеи, укрепить мышечный корсет, а также приобрести правильную осанку и избавиться от сутулости.