Югра одной из первых в России внедряет новые медицинские технологии

В Нижневартовской детской поликлинике №5 установили интерактивный стенд «Здравографика». В нем с градацией по возрастам собрана основная информация о болезнях и лечении, календаре прививок и здоровом образе жизни.

«Здравографика» - совместный проект Министерства здравоохранения РФ, Фонда ОМС и «Альфа страхование-ОМС». Такие стенды установлены в Туле, Кемерово, а теперь в Нижневартовске и Сургуте.

Информация в базе «Здравографики» разделена по четырем основным направлениям: наиболее значимые заболевания, профилактика, включая вакцинацию и диспансеризацию, клиентский сервис и здоровый образ жизни. Она будет регулярно обновляться, и в дальнейшем, возможно, добавятся новые разделы и удаленный доступ.

Сейчас в поликлиниках активно используются современные технологии: посмотреть расписание приема врачей можно на электронном табло, записаться к специалисту - через терминал. Еще одним помощником для докторов и родителей станет новый интерактивный стенд.