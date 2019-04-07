Пыть-Ях получит чистую воду в 2021 году

Строительство новых водоочистных сооружений в Пыть-Яхе завершится в 2021 году. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Югры Натальи Комаровой и главы Пыть-Яха Александра Морозова.

«Правительство автономного округа окажет содействие муниципальным властям в обеспечении населения чистой водой в кратчайшие сроки с применением современных, эффективных, инженерно-технологических решений. Я считаю, что такие возможности у Пыть-Яха есть», – заявила Наталья Комарова.