Пыть-Ях получит чистую воду в 2021 году

Строительство новых водоочистных сооружений в Пыть-Яхе завершится в 2021 году. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Югры Натальи Комаровой и главы Пыть-Яха Александра Морозова.
«Правительство автономного округа окажет содействие муниципальным властям в обеспечении населения чистой водой в кратчайшие сроки с применением современных, эффективных, инженерно-технологических решений. Я считаю, что такие возможности у Пыть-Яха есть», – заявила Наталья Комарова.
Украинские традиции в Сургуте. Председатель Украинского культурного центра Олеся Пухальская и Заслуженная артистка Украины Богдана Павлишин // ONLINE 9 апреля в 16.00