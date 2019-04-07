Сургтуская гимнастка стала спортсменом года в Югре

Сургутская гимнастка Ксения Клименко стала лучшей спортсменкой Югры по итогам 2018 года. Об этом стало известно во время вручения ежегодной премии «Спортивная элита», которое прошло в Ханты-Мансийске. В общей сложности награды получили более 100 спортсменов в 30 номинациях.

Помимо Ксении Клименко свои награды получили: лыжник Сергей Устюгов, ватерполист Анна Тимофеева, борцы Заурбек Сидаков и Артур Найфонов. Тхэквондист из Нижневартовска Максим Храмцов стал лучшим спортсменом года по мнению югорчан, которые принимали участие в интернет-голосовании.