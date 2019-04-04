Югра вошла в топ-10 российских регионов с самым большим распространением ВИЧ

Югра вошла в десятку российских регионов с наибольшим распространением ВИЧ — 96,4 на 100 тысяч населения. Больше ВИЧ-инфицированных зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской и Оренбургской областях. В целом, количество регионов с высокой пораженностью ВИЧ-инфекцией увеличилось до 35. Таковы официальные данные Роспотребнадзора РФ за 2018 год.

Всего в России 1 007 369 человек живут с ВИЧ-инфекцией, 70 процентов из них — люди трудоспособного возраста. В 2018 году умерли 318 870 ВИЧ-инфицированных.

Стоит отметить, что, по данным окружного департамента общественных и внешних связей, по результатам 2018 года в Югре наблюдается снижение заболеваемости ВИЧ на 5,8 процента: с 89,3 до 84,1 на 100 тысяч населения.