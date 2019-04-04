​В Югре до 2025 года расселят 917 аварийных домов

В Югре до 2025 года планируют расселить 917 аварийных домов. На эти цели направят более 23 миллиардов рублей. Такие данные содержатся в новой окружной адресной программе расселения аварийного жилья.

В региональном департаменте общественных и внешних связей уточнили, что в программу вошли многоквартирные жилые дома, признанные аварийными с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. «В результате реализации программы 28 тысяч югорчан до 1 сентября 2025 года улучшат свои жилищные условия. На эти цели планируется направить более 23 миллиардов рублей», — главный архитектор округа Андрей Кривуляк.

Стоит отметить, что тема расселения аварийного жилья стала одной из основных во время встречи губернатора округа Натальи Комаровой с главой Сургута Вадимом Шуваловым. Градоначальник отметил, что рассчитывает на поддержку правительства в этом вопросе. «Главное, чего удалось достичь, так это снести балочный фонд. Спасибо за оказанную поддержку, Наталья Владимировна! Такой же темп мы планируем сохранить в 2019 году. Кроме того, в ближайшие несколько лет при таких темпах при поддержке правительства мы реализуем программу по сносу и расселению аварийного жилья. Это касается всех «двухэтажек», которые находятся на территории Сургута», - сказал Шувалов. Известно, что в 2019 году на расселение аварийных домов у Сургута есть 840 миллионов рублей.